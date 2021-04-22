Азербайджанка, родившаяся в Дублине, завоевала вторую медаль на чемпионате Европы

Сегодня в Базеле на чемпионате Европы по спортивной гимнастике начались отдельные финалы.

Представительница Азербайджана Марина Некрасова пробилась в финал в опорном прыжке. За сегодняшнее решающее выступление она получила 13,183 балла и заняла 7-е место.

Отметим, что лучший результат в истории азербайджанской спортивной гимнастики на чемпионатах Европы показала Анна Павлова. В 2014 году в Софии она стала серебряным призером в опорном прыжке.

Возвращаясь к сегодняшнему финалу, стоит отметить представительницу Великобритании Джессику Гадирову. 16-летняя азербайджанка, родившаяся в Дублине, завоевала серебро. Вчера она выиграла бронзу в многоборье.