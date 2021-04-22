Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, житель села Тюлю ранее судимый Джейхун Халилов был задержан в момент нахождения за рулем автомобиля "Нива" вместе с его двоюродным братом Шахином Халиловым и знакомым Руфатом Ибрагимовым.

При досмотре в багажнике машины было обнаружено 104 куста конопли. Выяснилось, что задержанные намеревались посадить их на территории поселка Габагчол с целью дальнейшего сбыта. Прибыль от реализации они условились поделить между собой.

В результате другой разыскной операции полицейские задержали подозреваемого в выращивании и незаконном обороте наркотиков жителя села Гуллар Махира Оруджева, ранее судимого за аналогичные преступления.

При досмотре его автомобиля ВАЗ-21099 было обнаружено 12 кустов конопли, которые Оруджев собирался высадить в горной местности. Оперативники также произвели обыск в доме задержанного и обнаружили более 450 г марихуаны.

В ходе еще одной операции по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель района Эльчин Мусаев. Во время личного досмотра у него изъяли марихуану в спичечных коробках, спрятанных в носках.

По данным фактам в Балакенском РОП возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.