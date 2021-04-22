Турецкий спецназ начал широкомасштабную операцию в северном Ираке

Подразделения специального назначения Вооруженных сил Турции находятся в Северном Ираке. Об этом сообщило Министерство обороны Турции на своей странице в Twitter.

Телеканал CNN-Turk сообщил, что масштабную операцию Турции против террористической организации ПКК в Ираке контролируют из Анкары министр обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер.

ВС Турции нанесли авиаудары в иракских регионах Метин, Зап, Басъян и Гандиль. Подразделения специального назначения начали наземные операции в районе Метин.

Около двух месяцев назад ВС Турции нейтрализовали около 60 террористов в Ираке во время начавшейся 10 февраля операции «Орлиный коготь-2»», в ходе которой также были обнаружены тела 13 невинных граждан Турции, которые были взяты в заложники и убиты террористами.