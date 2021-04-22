В России на охоте убили генерала

Начальник Управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов убит во время охоты, вместе с ним смертельное ранение получил Валерий Герман, занимавший должность начальника СИЗО №1, сообщает Следственное управление Следственного комитета региона, передает РИА Новости.

"По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.