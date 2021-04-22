Генпрокуратура нашла массовые захоронения азербайджанцев

По расследуемому Генеральной прокуратурой уголовному делу поступила информация о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении против гражданского населения в селе Башлыбель Кельбаджарского района, и были определены места захоронения тел зверски убитых лиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с представителями других соответствующих государственных органов начали поисковые работы с целью обнаружения останков убитых.

В Генпрокуратуре заявили, что будет обеспечено предоставление общественности подробной информации о результатах следственных действий, проводимых по данному уголовному делу.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия, направленные на полное и всестороннее расследование подобных преступлений.

Напомним, что в 1993 году во время первой войны в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении совершили массовое убийство мирных жителей Азербайджана в селе Башлыбель Кельбаджарского района Азербайджана.