Сотрудники МЧС спасли трех человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщает сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 16 выездам на пожар и 2 случаям нахождения в беспомощном состоянии. В результате принятых чрезвычайных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей. Всего за минувшие сутки были спасены 3 человека.