Спикер парламента Турции: «Утверждения армян не имеют ничего общего с историческими реалиями»

Глава парламента Турции посетил в субботу кладбище Джебеджи Асри в Анкаре, где покоятся турецкие дипломаты и члены их семей, убитые в различные годы армянскими террористами из ASALA.

События 1915 года не могут быть названы «геноцидом». С точки зрения международного права для этого нет никаких оснований. Об этом заявил председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает «Анадолу».

Шентоп подчеркнул, что в случае, если президент США Джо Байден озвучит необоснованные утверждения по событиям 1915 года, то слова Джо Байдена так и останутся политическим заявлением, не имеющим никакой правовой силы.

По его словам, политическая позиция властей США в 2021 году отражает изменения не в сути подходов Вашингтона к данному вопросу, а лишь демонстрирует позицию новой администрации Белого дома.

«Утверждения армян по событиям 1915 года не имеют ничего общего с историческими реалиями. Попытки навязывания искаженной истории другим странам бросают тень и на стремление к нормализации отношений между Турцией и Арменией», - сказал спикер турецкого парламента.

Мустафа Шентоп отметил, что если в Турции последуют примеру стран, искажающих историю и принимающих политизированные решения, то придется, возможно, даже на протяжении целого законодательного года принимать решения по истории США. Потому что Соединенные Штаты входят в число стран с самой запятнанной историей.