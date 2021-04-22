Эльмир Алиев, отдел спорта 19:42

Азербайджанка Джессика Гадирова завоевала для Великобритании уже две медали взрослого чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

Соревнования проходят в швейцарском Базеле. В пятницу она выиграла бронзу в многоборье, уступив только двум российским гимнасткам, а сегодня завоевала серебро в опорном прыжке. В воскресенье у Джессики будет шанс завоевать еще одну награду – она выступит в финале в вольных упражнениях. В чемпионате Европы должна была участвовать и сестра-близняшка Джессики – Дженнифер. Но из-за небольшой травмы тренерский штаб заменил ее в последний момент. Между тем, Дженнифер Гадирова является серебряным призером первого в истории молодежного чемпионата мира, который прошел в 2019 году. Она тоже завоевала медаль в опорном прыжке. На счету Дженнифер и Джессики также награды различного достоинства на чемпионатах Великобритании и Англии. На Туманном Альбионе сестры Гадировы, будучи главными надеждами страны в спортивной гимнастике, постоянно находятся в центре внимания прессы. Ну а после первого крупного успеха Джессики на взрослом уровне местные СМИ и вовсе разразились комплиментами в ее адрес, не забывая и о сестре.

«Поразительный дебют на взрослом чемпионате Европы 16-летней Джессики Гадировой, - пишет The Telegraph. – Только одна британская гимнастка – Элли Дауни – ранее брала медали в многоборье чемпионата Европы. Гадирова - одна из сестер-близняшек, которые выступают на очень высоком уровне. Ее сестра не поехала на чемпионат Европы из-за незначительной травмы. Теперь многие эксперты говорят, что Джессика и Дженнифер войдут в состав сборной Великобритании на Олимпиаде в Токио. Тренирующиеся в Академии гимнастики в Эйлсбери Гадировы сочетают в себе элегантность и амбициозный, взрывной акробатический прыжок. С недавних пор их рассматривают как потенциальных суперзвезд, и они хорошо известны во всей Великобритании. Эти две девочки еще многое сделают для нашей страны». Haqqin.az пообщался с отцом Джессики и Дженнифер Натиком Гадировым, а также с самими гимнастками. «Это невероятно! – говорит Джессика, которая, несмотря на участие в чемпионате Европы, смогла найти пару минут, чтобы прокомментировать свое выступление. – Я всегда мечтала завоевать медаль чемпионата Европы, но не думала, что это получится на моем первом Евро. Я очень много работала над собой. Сейчас я верю в себя сильнее, чем когда-либо прежде». «Я очень горжусь сестрой, - подхватывает Дженнифер. – Она поехала на Евро и показала всем, какая она потрясающая! Поздравляю наших тренеров и всех, кто нас поддерживал!»

Джессика и Дженнифер родились 3 октября 2004 года в Дублине. Почему именно в Ирландии – рассказывает Натик Гадиров: «В 2001 году мы переехали в Лондон. А в 2004 году на несколько месяцев в связи с работой перебрались в Дублин. В результате у девочек сейчас есть и гражданство Ирландии, и гражданство Великобритании. А я – гражданин Азербайджана». Мама Джессики и Дженнифер - тоже азербайджанка. Натик и его супруга ждали девочку и выбрали для нее популярное международное имя Джессика. Однако затем стало известно, что будет двойня, и Гадировы решили, что второе имя должно быть созвучно первому – Дженнифер! Натик Гадиров регулярно приезжает в Баку, тут живут его родители и другие родственники. А вот девочки пока ни разу в Азербайджане не были – в последние годы учеба и тренировки отнимают все время. «Несколько раз папа планировал отвезти нас в Баку, но никак не удавалось, - сожалеет Джессика. - Хотим приехать этим летом. Посмотрим, получится ли. Впрочем, в Баку проводится немало международных соревнований, в том числе и по спортивной гимнастике, и мы можем прилететь в качестве участниц».

Сестры начали заниматься спортивной гимнастикой в шесть лет. До этого родители записывали их в секции по другим видам спорта, но девочки, по словам отца, влюбились именно в спортивную гимнастику. «С тех пор, вот уже 10 лет, они занимаются и, слава Богу, пока без серьезных травм, - говорит папа. - Спортивная гимнастика – жесткий, травмоопасный вид спорта, но у Дженнифер и Джессики бойцовский характер. Они любят различные вызовы и испытания. И это не только в спорте, но и в учебе. Естественно, в их характере очень много схожих черт. А если говорить об отличиях, то Дженнифер – интроверт, а Джессика – экстраверт. Но в основном, если так можно сказать, это один и тот же человек (смеется)». В этом году девочки окончат среднюю школу. Учатся хорошо, несмотря на постоянные тренировки и сборы. В дальнейшем планируют получить высшее медицинское образование. Бабушка у них врач, и они хотят пойти по ее стопам. Но сейчас все же нужно сосредоточиться на спортивной карьере. Есть отличный шанс поехать на Олимпиаду в Токио. Главное – обойтись без травм.