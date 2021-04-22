Администрация Эрдогана: США допустили очень большую ошибку

Президент США Джозеф Байден, использовав слово "геноцид" по поводу событий 1915 года, допустил большую ошибку по отношению к Турции. Об этом заявили в Администрации президента Турции.

"Вместо того чтобы утверждать претензии армянской диаспоры, Байден должен был призвать к расследованию данных событий. США должны понимать, что это серьезный удар по отношениям Анкары и Вашингтона. и заявления Байдена не останутся без последствий.

Несмотря на заявления Байдена. еще раз утверждаем, что в Турции не было никакого геноцида против армян и заявления Байдена не имеют никакой юридической основы", - заявили в администрации.

Отметим, что ранее президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян. События 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.