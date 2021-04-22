МИД Азербайджана: «Попытки фальсифицировать и переписать историю недопустимы»

Искажение исторических фактов в заявлении президента США Джо Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 тысяч человек армянскими вооруженными формированиями в тот период, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана.

В то время как события 100-летней давности представляются в искаженной форме, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов.

События 1915 года должны быть расследованы не политиками, а историками. Однако, как известно, Армения, которая хочет скрыть произошедшее и пытается изобразить себя угнетенной страной, не приняла предложение Турции расследовать события того периода путем создания совместной исторической комиссии. Попытки фальсифицировать и переписать историю, а также использовать ее для политического давления недопустимы», – говорится в заявлении МИД.

Отметим, что ранее президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.