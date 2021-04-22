О чем говорили Байрамов и Чавушоглу

24 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов назвал попытки руководителей некоторых стран политизировать события 1915 года неприемлемыми и подчеркнул, что заявление президента США по т.н. «геноциду» армян было искажением исторических фактов.

Байрамов довел до внимания собеседника, что в то время, как события 100-летней давности представляются в искаженной форме, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов.

Министры подчеркнули недопустимость фальсификации истории и использования ее в политических целях.