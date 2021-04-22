Алиев и Эрдоган осудили заявление Байдена Обновлено
24 апреля состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает АзерТАдж.
Во время телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом «геноциде армян».
Отметив, что это решение неверно, Президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым.
В ходе беседы Президент Ильхам Алиев заявил, что это заявление наносит серьезный ущерб тенденциям сотрудничества в регионе.
Глава государства отметил, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку и выраженную позицию. Он также отметил, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном.
Главы государств выразили удовлетворение развитием братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией по восходящей линии во всех сферах.