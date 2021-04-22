Израильская система ПВО перехватила выпущенную из Газы ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали в субботу в городе Сдерот и районах на юге Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.