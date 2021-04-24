В Турции предложили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Турция после признания президентом США Джо Байденом т.н. «геноцида армян» должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть находящихся на ней американских военнослужащих в Соединенные Штаты. Такое мнение выразил в субботу в интервью ТАСС председатель партии «Родина» Догу Перинчек.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», - уверен политик.

В Турции уже не в первый раз возникают разговоры о вероятности закрытия этой авиабазы для американских военных.