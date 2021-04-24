Сегодня стартовал пятый шахматный онлайн-турнир из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

У Теймура 2,5 очка, у Шахрияра – 2. Сегодня будут сыграны еще два тура.

В 3-м туре Теймур Раджабов черными сыграл вничью с Левоном Ароняном, а Шахрияр Мамедъяров тоже черными обыграл поляка Ян-Кшиштофа Дуду.

В соревновании по быстрым шахматам под названием New In Chess Classic принимают участие и азербайджанские гроссмейстеры Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров.

После 2 туров в активе Теймура Раджабова две победы, и он единолично занимает 1-е место. На старте Раджабов белыми фигурами обыграл британца Гевейна Джонса, а во 2-м туре также белыми одолел Арьяна Тари из Норвегии.

Шахрияр Мамедъяров начал с поражения черным цветом от американца Хикару Накамуры, а затем смог чуть выправить положение, обыграв белыми иранца Алирезу Фирузджу. С одним очком Шахрияр занимает 6-е место.

В 3-м туре, который вот-вот начнется, Теймур сыграет черными с переехавшим в США, но пока официально представляющим Армению Левоном Ароняном, а Шахрияр тоже черными - с поляком Ян-Кшиштофом Дудой.

Напомним, что Теймур одержал блестящую победу над Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

А на четвертом турнире, состоявшемся в марте, Ароняна победил и Шахрияр Мамедъяров.

Возвращаясь к New In Chess Classic, стоит сказать, что в нем 16 шахматистов на предварительной стадии играют друг с другом в один круг. Сегодня будет сыграно пять туров. По итогам 15 туров восьмерка лучших получит право сыграть в плей-офф. Контроль времени – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

Призовой фонд турнира – 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.

После четырех турниров в общем зачете Теймур Раджабов занимает 3-е место. У него 108 очков. Выше расположены американец Уэсли Со и норвежец Магнус Карлсен. Шахрияр Мамедъяров сыграл лишь в одном турнире и пока очков не имеет.