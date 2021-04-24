Политические партии Азербайджана осудили заявление Байдена по «геноциду армян»

«Армянская государственность, построенная на исторических фальсификациях, во все времена прибегала к различным провокациям. На протяжении десятилетий армянская пропагандистская машина и ее покровители пытались доказать, что в Османской империи был совершен “геноцид” против армян, и убедить в этом весь мир. Правда в том, что во время Первой мировой войны из-за тяжелых боевых условий, внутренних конфликтов, голода и болезней погибло немало армян. Но при этом целенаправленно забывается, что в тот период погибло больше турок, чем армян.

Если целью является объективное исследование исторических фактов, то историческая действительность не должна искажаться в политических целях, а работу следует поручить специализированным в этой области международным научно-исследовательским институтам, а также известным историкам. Турция неоднократно заявляла о готовности открыть свои архивы историкам и предлагала создать совместную комиссию для раскрытия правды.

За коварной политикой официального Еревана стоят такие абсурдные требования и претензии, как выплата им компенсации и передача Армении части турецкой территории.

Политика Армении по фальсификации исторических фактов и экспансии на протяжении многих лет осуществлялась не только против братской Турции, но и против Азербайджана. Только во время геноцида в марте 1918 года было убито более 12 тысяч тюрок-мусульман. Тела многих из них не были найдены. Другая трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид. 26 февраля 1992 года армянскими воинскими формированиями было совершено жестокое преступление в городе Ходжалы с населением 7 тысяч человек. Произошедшие трагедии являются одними из самых тяжких преступлений, направленных против не только азербайджанского народа, но и всего человечества, цивилизации. То, что эти преступления, являющиеся ярким воплощением агрессивной армянской политики, долгие годы не получали политико-правовой оценки, является воплощением политики двойных стандартов.

Причиной того, что в последнее время так называемый «геноцид армян» занял место в мировой повестке дня, является не только Армения и армянское лобби, но и мировые державы, преследующие империалистические интересы в регионе. Так называемый «геноцид армян» является лишь инструментом политического давления и проявлением политики двойных стандартов. Было бы хорошо, если бы эти силы в «поисках исторической правды» попросили армянских националистов отчитаться о жестоких убийствах, которые они совершили в Центральной Анатолии.

Политические партии Азербайджана всегда заявляют о своей поддержке братской Турции и решительно осуждают позицию президента США, поддержавшего больные идеи армянства по вопросу так называемого «геноцида армян». Такие подходы, провоцирующие нетерпимость между странами и народами, угрожают устойчивому мирному развитию отдельных регионов и человечества в целом».

Заявление подписано руководителями 48 политических партий Азербайджана.