Американского посла вызвали на ковер в МИД Турции

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу заявления президента США Джо Байдена о так называемом «геноциде армян», сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

«После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его», - сообщил источник.

По его словам, послу было сказано, что заявление Байдена является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит ущерб отношениям Турции и США, которые будет трудно восстановить.