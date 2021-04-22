Лукашенко раскрыл подробности плана о перевороте и покушении

По словам Лукашенко, вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию, на эти цели выделялось $10 млн, на снайпера - $1 млн. "Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что заговорщики разрабатывали несколько сценариев физического устранения главы Беларуси. По данным Лукашенко, изначально заговорщики планировали устранение президента на параде 9 мая. Затем, пишет БелТА, рассматривалось нападение на президентский кортеж, для чего мятежниками были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы. По третьему сценарию, продолжил Лукашенко, вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента.

Лукашенко проинформировал, что в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - сказал Лукашенко.