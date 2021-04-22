В мире сделано уже более 1 млрд прививок от коронавируса

Более 1 млрд доз вакцин от коронавируса уже введено по всему миру. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных властей сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его информации, число введенных доз вакцин на 24 апреля составляет 1 002 938 540. Они были использованы в 207 странах и территориях, которые начали кампании по вакцинации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 145 млн человек, почти 3,1 млн умерли.