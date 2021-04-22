Администрация Эрдогана осудила Байдена

Анкара отвергает и решительно осуждает позицию президента США Джо Байдена, назвавшего события 1915 года «геноцидом». Как сообщает «Анадолу», об этом заявил в субботу глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, из-за попыток Вашингтона бросить тень на славную историю Турции, турецко-американские связи переживают одну из самых печальных и трагических страниц.

Алтун выразил сожаление в связи с тем фактом, что власти США, выступая с недалекими заявлениями, попали под влияние лобби.