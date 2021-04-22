Сахиба Гафарова и Мустафа Шентоп осудили заявление Байдена

24 апреля состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом. В ходе беседы, состоявшейся по инициативе Сахибы Гафаровой, спикеры парламентов братских стран осудили заявление Президента США Джозефа Байдена в связи с так называемым "геноцидом армян".

Спикер Милли Меджлиса сказала, что данное заявление неприемлемо и является исторической ошибкой. Она добавила, что подобные заявления могут перечеркнуть недавно появившиеся надежды на мир и всестороннее сотрудничество между странами региона. Отметив, что политизация истории является крайне опасной тенденцией, Гафарова сказала, что Азербайджан неизменно поддерживает братскую Турцию.

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп поблагодарил азербайджанскую коллегу за поддержку. Он отметил, что шаг, предпринятый Администрацией США, является большой ошибкой, и выразил надежду на скорейшее ее устранение.

В заключение беседы стороны обменялись мнениями о текущем сотрудничестве и межпарламентских связях между Азербайджаном и Турцией.