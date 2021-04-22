Албания выбирает парламент

Голосование на выборах в Народное собрание (однопалатный парламент) Албании в условиях пандемии коронавируса началось в воскресенье в этой стране. Как сообщает ТАСС, в 07:00 по местному времени на территории республики открылись более 5 тыс. избирательных участков. Голосование завершится в 19:00 по местному времени.

Активным и пассивным избирательным правом обладают граждане страны старше 18 лет - около 3,6 млн человек. При этом численность постоянного населения Албании составляет около 2,9 млн человек, поскольку многие албанцы проживают за пределами страны. При этом, согласно данным республиканского ЦИК, в этом году около 130 тыс. человек не смогут проголосовать по причине инфицирования коронавирусом и необходимости пребывания на домашнем карантине или в больничных учреждениях.

За кресла в 140-местном высшем законодательном органе республики поборются представители 46 политических партий и трех коалиций. Как ожидается, основная борьба развернется между правящей Социалистической партией Албании премьер-министра Эди Рамы и коалицией во главе с оппозиционной Демократической партией Люльзима Баши.

По данным экспертов, на момент завершения длившейся месяц предвыборной кампании лидерство с рейтингом в 48,1% сохраняла партия Эди Рамы. За оппозицию же свои голоса готовы отдать 43,6% избирателей.