Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра Армении в полном объеме, определенном законодательством и Конституцией.

Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Об этом он заявил сегодня в своем послании.

«Я ухожу в отставку в День гражданина, и это символ того, что мы возвращаем народу власть, которую получили от народа», - сказал он.

Он заявил, что уходит в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы, что его политическая сила будет участвовать в этих выборах и что он будет баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в воскресенье с посланием, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 25 апреля в 11.00 выступит с посланием", - написала пресс-секретарь в Facebook.

Она не указала тему выступления, однако ранее сам Пашинян заявлял, что подаст в последнюю декаду апреля в отставку, чтобы запустить механизм внеочередных парламентских выборов.