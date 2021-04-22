При пожаре в больнице Багдада погибли 55 человек

Пожар, произошедший вечером 24 апреля в клинике для больных коронавирусом в Багдаде, мог унести жизни 55 человек. Данные приводит телеканал Al-Hadath.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 пострадавших. Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека на утро воскресенья, жертвами трагедии стали порядка 45 человек. Официальных данных Минздрава республики пока не последовало.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Внутри больницы, согласно последним данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, находились порядка 200 человек.