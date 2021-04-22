Турки и азербайджанцы вышли с протестами на улицы Вашингтона

Проживающие в США турки и азербайджанцы провели акцию протеста в Вашингтоне, чтобы выразить свой протест в связи с заявлением президента Джо Байдена по событиям 1915 года.

Многолюдная акция прошла перед зданием посольства Турции в американской столице.

Участники акции несли в руках плакаты и флаги Турции, исполнили гимны, марши и песни. Они решительно осудили заявление Байдена.

В то же время группа проармянских лиц провела демонстрацию на противоположной стороне улицы.