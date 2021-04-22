Украина примет участие в военно-морских учениях Турции

Украинское командование Военно-морских сил (ВМС) примет участие в учениях турецкого флота Dogu Akdeniz 2021 (Восточное Средиземноморье — 2021), которые должны состояться в конце текущего года. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства обороны Украины.

В настоящее время Киев обсуждает с Анкарой формат участия своего командования в работе многонационального штаба, который будет руководить маневрами. Кроме того, Украина рассчитывает обеспечить своим офицерам стажировку на корветах ВМС Турции класса ADA. Другие подробности грядущих учений пока не раскрываются.

2 апреля замруководителя офиса президента Украины Роман Машовец призвал страны НАТО повысить боеготовность из-за обострения ситуации в Донбассе. Он пояснил, что совместные тренировки стали бы лучшим способом противостоять «российской агрессии» в регионе.