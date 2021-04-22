Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте лидера Армении.

«На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства», — говорится в документе.

Несколькими часами ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в стране. Согласно армянскому законодательству, правительство также уходит в отставку вслед за премьер-министром. Члены кабмина продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.