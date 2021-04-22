Глава Индонезии заявил о гибели подлодки с экипажем из 53 военных

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о гибели подводной лодки Nanggala, на борту которой находился экипаж из 53 военнослужащих. Об этом говорится в специальном видеообращении главы государства, передает ТАСС.

По словам президента, командование ВМС доложило ему, что судно затонуло в Балийском море. Он пообещал приложить максимум усилий для поисков подлодки.

Индонезийский народ скорбит в связи с гибелью «патриотов, охранявших суверенитет страны», заявил глава государства, назвав произошедшее трагедией.