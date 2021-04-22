Невролог указал на опасную ошибку при тренировках в спортзале

Использование смартфона во время тренировок в спортзале может привести к опасным последствиям для позвоночника и головного мозга. На эту ошибку в интервью медицинскому изданию «Доктор Питер» указал врач-невролог-алголог Валерий Черненко.

По его словам, около половины посетителей спортивных центров во время занятий на беговой дорожке, велотренажере или эллипсе просматривают ленты социальных сетей, смотрят видео или читают новости. «Если вы будете ходить, гулять, тренироваться, глядя на экран телефона, заработаете хроническую травму шеи. А бегать с телефоном и вовсе запрещено!» — сказал Черненко.

Он назвал это явление «позой креветки» и подчеркнул, что медики уже давно описали ее вред: шея испытывает четырехкратную по отношению к обычной нагрузку, что неизбежно приводит к головным болям, грыжам межпозвоночного диска и появлению второго подбородка.