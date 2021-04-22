Главу «соросовского» университета в Бишкеке обыскали из-за таблеток
Главу Американского университета в Центральной Азии Эндрю Качинса заподозрили в заказе сильнодействующих веществ из-за границы. Полиция Киргизии уведомила гражданина США, что ему грозит уголовное дело о незаконном обороте психотропов, но задерживать не стала.
«Качинс отпущен под обязательство о явке», — сообщили журналистам в МВД Киргизии.
12 марта на таможне нашли посылку из Эмиратов, адресатом которой значился президент вуза. Эксперты нашли в свертке таблетки и капсулы психотропного действия.
Сам Качинс, квартиру и машину которого подвергли обыску, не комментировал обвинения. Американский МИД также не высказывался об этой проблеме.
Американский университет в Центральной Азии работает в Бишкеке с 1997 года, ранее он получал финансирование от предпринимателя Джорджа Сороса.