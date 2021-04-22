Уволены еще три генерала азербайджанской армии

Еще три генерала азербайджанской армии отправлены в запас. Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на Минобороны.

Согласно информации, среди уволенных генерал-лейтенант Захид Гусейнов, генерал-майор Расим Алиев и генерал-майор Лянкяран Алиев.

Издание отмечает, что генерал-лейтенант Захид Гусейнов занимал должность замначальника Генштаба, Лянкяран Алиев – начальника инспекции Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, а Расим Алиев – начальника Управления по идеологической работе.