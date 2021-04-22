В регионах Азербайджана орудовала банда лжежурналистов

Сотрудники отдела полиции Джалибадского района задержали лиц, выдававших себя за сотрудников телеканала İTV.

Как передают местные СМИ, задержанные, выдавая себя за сотрудников телеканала, требовали у владельцев продуктовых магазинов, магазинов стройматериалов, а также объектов общепита деньги, в противном случае угрожая изобличить якобы незаконные действия в их деятельности.

За последнюю неделю задержанные совершили мошеннические действия в Лянкяранском, Джалилабадском и Биласуварском районах Азербайджана. В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных "журналистов" - жительница Агджабединского раойна Илаха Микаилова.

По факту ведется расследование.