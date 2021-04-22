Иран обещает ответные удары по Израилю
Израиль получит ответ за удары по Сирии, заявил глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
«В Израиле думают, что смогут атаковать Сирию без ответа. Действия последних дней и будущих поставят интересы Израиля под угрозу. Фронт сопротивления ответит сионистам», — пообещал Багери в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
«Вооруженные силы Ирана готовы к решительному ответу на какую-либо угрозу или действия врагов», — подчеркнул он.
Командование сирийской армии в ночь на четверг завило об очередном ракетном ударе со стороны Израиля по окраине Дамаска, в результате которого ранения получили четверо сирийских военнослужащих. В израильской армии в свою очередь уточнили, что атаку по территории Сирии спровоцировал запуск ракеты, упавшей около ядерного центра в пустыне Негев.