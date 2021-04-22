Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 14:55

На протяжении десятилетий ежегодно накануне 24 апреля, в кульминационный день разворачиваемой агитационной машины по признанию геноцида, весь мир находился в ожидании итогового заявления верховного арбитра – лидера мировой супердержавы, президента США. Признает или не признает – вот в чем вопрос. Хотя во времена правления наиболее реакционных проармянских президентов в США оставался единственный сдерживающий механизм – союзнические, а если быть некорректным в выражениях, вассальные отношения Турции с США. При всей жизненной важности для Запада, начиная с Берлинского конгресса, приснопамятного «армянского вопроса», действия Вашингтона пронизывались четким пониманием того, что Анкара – надежный и системный форпост НАТО и западной коалиции на Большом Востоке.

С приходом к власти партии Эрдогана и формирования нового восприятия места и роли Турции в современной геополитике, сдерживающий механизм в Вашингтоне стал давать трещину. Эрдоган превратил Турцию в самодостаточную, мощную региональную державу. В последние годы стали расходиться подходы и отношение Турции и Запада, в первую очередь Вашингтона на проблемы Ближнего Востока, напоминающего большой горящий котел. Несогласие и расхождение в оценках переходило порой в открытую конфронтацию. Турция определила и провозгласила собственные приоритеты во внешней политике от Сирии до Ливии, от Ирака до отношений с Россией. Более того, Турция нашла себе место в узком фарватере движения за перестройку мирового управления. И, наконец, события 2015 года – попытка военного переворота в Турции, за которой стоял Вашингтон, стала точкой невозврата к прежним союзническим отношениям. Эрдоган перекраивал и ломал планы Запада, сближаясь временами, в зависимости от своих тактических, геополитических и экономических интересов, с главными противниками Запада. В Сирии Эрдоган поделил с Путиным сферы влияния, уничтожив планы по созданию курдского государства и развернул так называемую «сирийскую туркменскую платформу», обезопасив сирийских тюрков от истребления. В Ираке интересы Эрдогана совпали с Тегераном, что и похоронило надежды на реализацию проекта «Иракского Курдистана», за который ратовали Вашингтон с Иерусалимом. В Ливии Эрдоган пошел на конфронтацию с Путиным, остановив поход Хафтара на Триполи. Блестящая военно-политическая стратегия Эрдогана в Ливии в схватке с широкой западной коалицией завершилась победой Правительства Национального Согласия, с помощью которого Турция взяла под контроль огромные регионы Восточного Средиземноморья с богатыми газовыми месторождениями. А все планы французов противопоставить Эрдогану после краха Хафтара реваншистский Египет обернулись новыми неудачами.

Новая, сильная, самодостаточная и в прямом смысле этого слова независимая Турция превратилась в серьезный фактор непредсказуемости в зоне жизненных интересов США. И последним цементирующим звеном в непростых отношениях былых союзников была личная симпатия, своего рода личная химия, возникшая между Трампом и Эрдоганом. Последний Хозяин Белого дома симпатизировал «человеку слова», как называет Эрдогана Путин, что останавливало Вашингтон от полного разрыва отношений. Но с возвращением в Белый дом администрации демократов была реанимирована жесткая и наказательная политика в отношении Анкары. Непослушный и своенравный Эрдоган, символизирующий былую османскую славу, с которой Запад безудержно боролся вплоть до Лозаннской конференции, выстроившей новый формат отношений Малой Азии – главное и непреодолимое препятствие на пути продвижения американских интересов. И, наконец, произошло то, что оттянул Трамп. Вашингтон реанимировал в борьбе с Турцией «армянский вопрос». И выставил расследование событий исторической давности на суд политиков и юристов, а не историков. Главной для Турции проблемой в этом вопросе является солидаризация с США других ведущих акторов международной системы – России и Евросоюза. Задолго до США как Россия, так и все ведущие страны Евросоюза признали так называемый геноцид. В этом вопросе Турция осталась почти одна. Кроме этого, справедливая позиция Анкары, ставшей главным защитником интересов Палестины, от которой отказались почти все ведущие страны арабского Востока, лишила Турцию и поддержки Израиля. Сразу же после обнародованного накануне заявления американского президента общенациональное издание еврейского государства «Jerusalem Post» выступило с передовицей, призывающей израильские власти последовать примеру своего заокеанского союзника. «Армянским вопросом» может воспользоваться и Пекин, обвиняемый в последнее время Анкарой в проведении дискриминационной политики против уйгуров. Наступил момент расплаты. Сейчас все будут вспоминать свои обиды, отыгрываясь на главной исторической проблеме Турции.