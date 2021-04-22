Расплата Эрдогана за независимость по горячим следам

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az

На протяжении десятилетий ежегодно накануне 24 апреля, в кульминационный день разворачиваемой агитационной машины по признанию геноцида, весь мир находился в ожидании итогового заявления верховного арбитра – лидера мировой супердержавы, президента США. Признает или не признает – вот в чем вопрос. Хотя во времена правления наиболее реакционных проармянских президентов в США оставался единственный сдерживающий механизм – союзнические, а если быть некорректным в выражениях, вассальные отношения Турции с США. При всей жизненной важности для Запада, начиная с Берлинского конгресса, приснопамятного «армянского вопроса», действия Вашингтона пронизывались четким пониманием того, что Анкара – надежный и системный форпост НАТО и западной коалиции на Большом Востоке.

Портрет великого турецкого султана Абдулхамида II в кабинете Эрдогана символизирует возрождение былой славы Турции

С приходом к власти партии Эрдогана и формирования нового восприятия места и роли Турции в современной геополитике, сдерживающий механизм в Вашингтоне стал давать трещину. Эрдоган превратил Турцию в самодостаточную, мощную региональную державу. В последние годы стали расходиться подходы и отношение Турции и Запада, в первую очередь Вашингтона на проблемы Ближнего Востока, напоминающего большой горящий котел. Несогласие и расхождение в оценках переходило порой в открытую конфронтацию. Турция определила и провозгласила собственные приоритеты во внешней политике от Сирии до Ливии, от Ирака до отношений с Россией.

Более того, Турция нашла себе место в узком фарватере движения за перестройку мирового управления. И, наконец, события 2015 года – попытка военного переворота в Турции, за которой стоял Вашингтон, стала точкой невозврата к прежним союзническим отношениям. Эрдоган перекраивал и ломал планы Запада, сближаясь временами, в зависимости от своих тактических, геополитических и экономических интересов, с главными противниками Запада. В Сирии Эрдоган поделил с Путиным сферы влияния, уничтожив планы по созданию курдского государства и развернул так называемую «сирийскую туркменскую платформу», обезопасив сирийских тюрков от истребления. В Ираке интересы Эрдогана совпали с Тегераном, что и похоронило надежды на реализацию проекта «Иракского Курдистана», за который ратовали Вашингтон с Иерусалимом. В Ливии Эрдоган пошел на конфронтацию с Путиным, остановив поход Хафтара на Триполи.

Блестящая военно-политическая стратегия Эрдогана в Ливии в схватке с широкой западной коалицией завершилась победой Правительства Национального Согласия, с помощью которого Турция взяла под контроль огромные регионы Восточного Средиземноморья с богатыми газовыми месторождениями. А все планы французов противопоставить Эрдогану после краха Хафтара реваншистский Египет обернулись новыми неудачами.

Продвижение турецких войск по столицам Ближнего Востока напоминало победоносное шествие советской армии в Восточной Европе

Новая, сильная, самодостаточная и в прямом смысле этого слова независимая Турция превратилась в серьезный фактор непредсказуемости в зоне жизненных интересов США. И последним цементирующим звеном в непростых отношениях былых союзников была личная симпатия, своего рода личная химия, возникшая между Трампом и Эрдоганом. Последний Хозяин Белого дома симпатизировал «человеку слова», как называет Эрдогана Путин, что останавливало Вашингтон от полного разрыва отношений. Но с возвращением в Белый дом администрации демократов была реанимирована жесткая и наказательная политика в отношении Анкары. Непослушный и своенравный Эрдоган, символизирующий былую османскую славу, с которой Запад безудержно боролся вплоть до Лозаннской конференции, выстроившей новый формат отношений Малой Азии – главное и непреодолимое препятствие на пути продвижения американских интересов.

И, наконец, произошло то, что оттянул Трамп. Вашингтон реанимировал в борьбе с Турцией «армянский вопрос». И выставил расследование событий исторической давности на суд политиков и юристов, а не историков. Главной для Турции проблемой в этом вопросе является солидаризация с США других ведущих акторов международной системы – России и Евросоюза. Задолго до США как Россия, так и все ведущие страны Евросоюза признали так называемый геноцид. В этом вопросе Турция осталась почти одна. Кроме этого, справедливая позиция Анкары, ставшей главным защитником интересов Палестины, от которой отказались почти все ведущие страны арабского Востока, лишила Турцию и поддержки Израиля. Сразу же после обнародованного накануне заявления американского президента общенациональное издание еврейского государства «Jerusalem Post» выступило с передовицей, призывающей израильские власти последовать примеру своего заокеанского союзника. «Армянским вопросом» может воспользоваться и Пекин, обвиняемый в последнее время Анкарой в проведении дискриминационной политики против уйгуров. Наступил момент расплаты. Сейчас все будут вспоминать свои обиды, отыгрываясь на главной исторической проблеме Турции.

Байден предложил Эрдогану сверить стрелки часов. Но Эрдоган пойдет против часовой стрелки

Что дальше? Позавчера в телефонной беседе Байден предложил Эрдогану встретиться на полях июньского саммита НАТО и сверить стрелки часов. Начать обратный отсчет. Эрдоган может продолжить и, скорее всего, продолжит путь против часовой стрелки. Американского посла вызвали в МИД Турции, по всей видимости, она прибегнет к дипломатическому демаршу, отозвав и своего посла. Однако дальнейшая конфронтация Анкары с Вашингтоном может привести к усугублению проблем для Турции, то есть вызвать дальнейшие последствия признания: трибунал, репарации, санкции. Да, Турция готовится к серьезной конфронтации и не собирается сдаваться на милость наказателя. И в Анкаре раздаются призывы выдворить американцев с военной базы в Инджирлик. Это последняя и самая восточная военная база НАТО в Европе. Выдворение американских военных может серьезным образом отразиться и на отношениях с НАТО. То есть прервать формальное членство Анкары в альянсе.

Можно ли сказать, что после вчерашнего заявления Байдена Турция оказалась на перепутье? Турция давным-давно преодолело это перепутье и пошла своим путем. Все зависит от того, насколько далеко собирается пойти Вашингтон в стратегии сдерживания Эрдогана. И что последует за словами о признании так называемого «геноцида армян».