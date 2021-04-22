США начали выводить войска из Афганистана

США и НАТО начали выводить войска с некоторых баз в Афганистане. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил командующий войсками Соединенных Штатов и Североатлантического альянса генерал Скотт Миллер, передает РИА Новости.

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», — сказал он.

Миллер пояснил, что военные «передадут все свои базы силам Афганистана».

14 апреля президент США Джо Байден анонсировал, что вывод войск начнется к 1 мая, а завершится до 11 сентября. «Пришло время завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой», — сказал он.