Директор ФСБ поделился подробностями готовившегося переворота в Белоруссии
Полученные объективные и достоверные материалы доказывают, что в Белоруссии действительно хотели устроить военный переворот. Роль американских спецслужб в этом сейчас устанавливают белорусские следователи, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
Он ответил на вопрос, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота.
«Да, совершенно верно, это так», — заявил директор ведомства в эфире телеканала «Россия 1».
«Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц — вы знаете, о ком я говорю — в Москве», — пояснил Бортников.
Директор ФСБ обратил внимание, что пока окончательные выводы делать рано, следственные действия все еще продолжаются. Говорить о чьей либо причастности можно будет, когда появятся итоговые результаты расследования, пояснил Бортников.
Насколько существенную роль в попытке переворота пытались сыграть Соединенные Штаты, «вопрос исследуют в рамках уголовного дела, которое ведет комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии», добавил директор ФСБ России.