Директор ФСБ поделился подробностями готовившегося переворота в Белоруссии

Полученные объективные и достоверные материалы доказывают, что в Белоруссии действительно хотели устроить военный переворот. Роль американских спецслужб в этом сейчас устанавливают белорусские следователи, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

Он ответил на вопрос, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота.