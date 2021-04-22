Лавров: РФ готова ответить на эскалацию США

Россия готова к принятию новых ответных мер в отношении Соединенных Штатов в том случае, если будет продолжаться эскалация. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», — уточнил глава МИД в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров отметил, что Москва позитивно восприняла предложение Вашингтона о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящий момент, по словам главы МИД, вопрос с возможной встречей глав государств прорабатывается.