Мятежные армейские части вошли в столицу Сомали

Мятежные части Вооруженных сил Сомали в воскресенье вошли в северные районы столицы страны Могадишо с целью взять их под свой контроль. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его информации, связанные с оппозицией войска находятся сейчас в районах Каран, Якшид и Хелива. В Могадишо не исключают, что в ближайшие часы они начнут движение вглубь города в сторону президентского дворца. Somali Guardian отмечает, что вошедшие в столицу мятежники двигались в колонне, которая насчитывала несколько десятков единиц армейской техники.

Между тем радиостанция Dalsan сообщила, что на севере Могадишо в районе перекрестка Фагах началась перестрелка между мятежниками и частями, сохраняющими верность президенту страны Мохамеду Абдуллахи Мохамеду. По ее словам, бросившие вызов главе государства войска прибыли из области Средняя Шабелле.