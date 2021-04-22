Американский беспилотник атаковали вблизи границы с Россией

Один из двух американских военных беспилотников, совершавших 24 апреля разведку в 20 километрах от границы между Россией и Украиной, был атакован с неизвестных позиций и вынужден вернуться на базу. Об этом пишет издание «МК».

Как отмечает издание, беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 вылетел на патрулирование Черного моря, после чего совершил заход в воздушное пространство Украины в Донбассе. Через некоторое время после этого он внезапно подал сигнал «потеря связи», развернулся и направился к месту постоянной дислокации.

Отмечается, что после инцидента в российских социальных сетях развернулась дискуссия о причинах произошедшего. В свою очередь, военный эксперт Александр Михайловский в разговоре с изданием предположил, что работе аппарата могли помешать российские средства радиолокационной борьбы (РЭБ).