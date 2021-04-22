Айдын Керимов, автор haqqin.az 18:43

Франция – первая из ведущих европейских стран и постоянных членов Совбеза ООН признала независимость Косово. Что помешало ей, однако, в будущем проявить столь трепетное отношение к праву на самоопределение других «обделенных» народов – на Донбассе, в Северном Кипре, Приднестровье, Абхазии и Осетии… То есть жизнестойкая модель исторического и морального права косоваров, а если быть точнее – албанцев, не распространилась на другие сепаратистские образования. В бывшей Югославии Запад заметал следы своих военных преступлений. И первую скрипку в сокрытии улик истинных мотивов для военного вторжения на территорию суверенного сербского государства сыграла Франция.

Двойные стандарты, двойная мораль, двойная совесть, как хотите называйте циничное поведение Запада в центральной Европе, мотивировались одной целью – не правами албанцев, претендовавших на свое второе государство, а кощунственными политическими целями по свержению неугодного режима Милошевича. Непослушного Слобадана свергли силой оружия и убили в тюрьме. И эту интервенцию с казнью и трупом президента скрыли за декорацией второго самоопределения албанского народа. Спустя годы после казни Милошевича в Косово подверглось гонениям сербское меньшинство. Косовские карательные отряды сжигали деревни, школы, православные храмы. Но Франция и коллективный Запад этих преступлений против человечества не заметили. Главная задача была выполнена. Милошевич свергнут, бывшая Югославия расчленена и введена в зону влияния НАТО. И, следовательно, возглас другого нацменьшинства уже в самоопределившемся Косово утонул в победном хоре ЕВЛЕКСа – миссии ЕС, исполнившей план Ахтисаари по поглощению оккупированной территории другого суверенного государства. Запад не стал себя утруждать международно-правовым оформлением двойного подхода к современному сепаратизму. Почему Косово обладает правом самоопределения, а Северный Кипр – нет? Почему этого права нет у народов Донбасса, Абхазии и Осетии? Достаточно бросить один беглый взгляд на внешнеполитические ориентиры государств, ставших жертвами сепаратизма, чтобы понять подход Запада. В странах, мягко говоря, дружественных Западу сепаратизм называется самоопределением. А в государствах, входящих в зону влияния коллективного Запада и НАТО, сепаратизм является проявлением агрессивной интервенции другого государства. Как в случае Украины и Грузии. Иначе, Запад превращает сепаратизм в грозное оружие возмездия. Как в Косово. Похоже, коллективный Запад приступает к бархатной косоваризации карабахского конфликта. Об этом наглядно свидетельствуют заявления председателя Сената Франции Жерара Ларше и госсекретаря по иностранным и европейским делам Жан-Батиста Лемуана.

В разгар карабахской войны высшая палата французского парламента – Сенат признал независимость сепаратистского Карабаха. Но в Баку это восприняли, как метод воздействия или, скорее, принуждения к перемирию подступившего к центру Карабаха Азербайджана. После освобождения города Шуша Азербайджан приостановил контрнаступательную операцию и подписал трехстороннее соглашение, объявив карабахский конфликт завершенным. По большому счету, официальный Баку устраивает нынешний статус-кво. И Азербайджан рассчитывал на усилия Минской группы ОБСЕ по примирению двух народов и созданию новой модели сосуществования двух общин в нагорной части Карабаха. Однако, как выясняется, коллективный Запад и в первую очередь Франция преследуют далеко идущие цели. Франция не ограничивается предупредительной мерой и ставит вопрос ребром – независимость Карабаха должна быть признана. Получается, что резолюция Сената была не предупредительной мерой, а миной замедленного действия! Председатель Сената Франции Жерар Ларше открыто заявил, что две палаты французского парламента будут добиваться от исполнительной власти признания Карабаха. Это заявление прозвучало в унисон с обращением президента США Байдена, признавшего события 1915 года в Османской империи «геноцидом армян». Коллективный Запад преследует ясную и конкретную цель – проблема признания Карабаха включена в так называемый «армянский вопрос». И подводится основа под аксиомой неосуществимости совместного проживания и недопустимости сосуществования двух народов. В целях безопасности карабахских армян. Глава Сената Франции пошел еще дальше. Он открыто заявил, что Франция будет добиваться признания Карабаха в Европарламенте и парламентах всех европейских стран. Чем-то напоминает примененную в Косово концепцию Франции «стандарты до статуса». Раскручивая маховик исторического геноцида и актуализируя проблему признания Карабаха, Запад пытается унифицировать эти два вопроса под вымышленной теорией межэтнического антагонизма.

К тому же Запад сильно беспокоит вовлеченность России в урегулирование, что усиливает присутствие военно-политических возможностей Кремля в регионе. А согласно трехстороннему соглашению, Армения и Азербайджана подошли к интериоризации, основной постконфликтной стадии урегулирования – деблокированию путей сообщения, развития народной дипломатии, поисков форм сосуществования Азербайджана с армянской общиной Карабаха. А вынесение на международную повестку дня вопроса признания Карабаха подорвет инициированный Москвой мирный процесс и обусловит активизацию реваншистских настроений в самой Армении, сорвет московские договоренности. Запад любой ценой обязан сорвать мирные усилия России, ограничить присутствие Турции и придать армянскому сепаратизму силы и веру для нового этапа борьбы. Вслед за главой Сената – руководителя законодательной ветви власти Франции, появилась и позиция официального Парижа. Госсекретарь Жан-Батист Лемуан открыто заявил, что Франция всецело поддерживает Армению, а боевые действия Азербайджана в Карабахе воспринимает как террор сирийских боевиков. И, конечно же, Лемуан раскрыл позицию правительства Франции в привязке к «геноциду в Османской империи», подчеркнув вековую дружбу с Арменией. Карты полностью раскрыты. Недвусмысленное заявление Лемуана предваряет следующий шаг Франции – признание сепаратистского Карабаха. Довольно сложно представить себе дальнейший сценарий развития ситуации. Но «карабахская стратегия» Запада вызовет новую политическую конфронтацию с Азербайджаном. Более того, если последует признание, то рухнет хрупкий мир. Который в первую очередь нужен Москве. Путин считает прекращение карабахской войны своим личным достижением. И надо это достижение у него отнять.