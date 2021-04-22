Франция готовит признание Карабаха? наша реакция
Франция – первая из ведущих европейских стран и постоянных членов Совбеза ООН признала независимость Косово. Что помешало ей, однако, в будущем проявить столь трепетное отношение к праву на самоопределение других «обделенных» народов – на Донбассе, в Северном Кипре, Приднестровье, Абхазии и Осетии… То есть жизнестойкая модель исторического и морального права косоваров, а если быть точнее – албанцев, не распространилась на другие сепаратистские образования. В бывшей Югославии Запад заметал следы своих военных преступлений. И первую скрипку в сокрытии улик истинных мотивов для военного вторжения на территорию суверенного сербского государства сыграла Франция.
Двойные стандарты, двойная мораль, двойная совесть, как хотите называйте циничное поведение Запада в центральной Европе, мотивировались одной целью – не правами албанцев, претендовавших на свое второе государство, а кощунственными политическими целями по свержению неугодного режима Милошевича. Непослушного Слобадана свергли силой оружия и убили в тюрьме. И эту интервенцию с казнью и трупом президента скрыли за декорацией второго самоопределения албанского народа.
Спустя годы после казни Милошевича в Косово подверглось гонениям сербское меньшинство. Косовские карательные отряды сжигали деревни, школы, православные храмы. Но Франция и коллективный Запад этих преступлений против человечества не заметили. Главная задача была выполнена. Милошевич свергнут, бывшая Югославия расчленена и введена в зону влияния НАТО. И, следовательно, возглас другого нацменьшинства уже в самоопределившемся Косово утонул в победном хоре ЕВЛЕКСа – миссии ЕС, исполнившей план Ахтисаари по поглощению оккупированной территории другого суверенного государства.
Запад не стал себя утруждать международно-правовым оформлением двойного подхода к современному сепаратизму. Почему Косово обладает правом самоопределения, а Северный Кипр – нет? Почему этого права нет у народов Донбасса, Абхазии и Осетии? Достаточно бросить один беглый взгляд на внешнеполитические ориентиры государств, ставших жертвами сепаратизма, чтобы понять подход Запада. В странах, мягко говоря, дружественных Западу сепаратизм называется самоопределением. А в государствах, входящих в зону влияния коллективного Запада и НАТО, сепаратизм является проявлением агрессивной интервенции другого государства. Как в случае Украины и Грузии. Иначе, Запад превращает сепаратизм в грозное оружие возмездия. Как в Косово.
Похоже, коллективный Запад приступает к бархатной косоваризации карабахского конфликта. Об этом наглядно свидетельствуют заявления председателя Сената Франции Жерара Ларше и госсекретаря по иностранным и европейским делам Жан-Батиста Лемуана.
В разгар карабахской войны высшая палата французского парламента – Сенат признал независимость сепаратистского Карабаха. Но в Баку это восприняли, как метод воздействия или, скорее, принуждения к перемирию подступившего к центру Карабаха Азербайджана. После освобождения города Шуша Азербайджан приостановил контрнаступательную операцию и подписал трехстороннее соглашение, объявив карабахский конфликт завершенным. По большому счету, официальный Баку устраивает нынешний статус-кво. И Азербайджан рассчитывал на усилия Минской группы ОБСЕ по примирению двух народов и созданию новой модели сосуществования двух общин в нагорной части Карабаха.
Однако, как выясняется, коллективный Запад и в первую очередь Франция преследуют далеко идущие цели. Франция не ограничивается предупредительной мерой и ставит вопрос ребром – независимость Карабаха должна быть признана. Получается, что резолюция Сената была не предупредительной мерой, а миной замедленного действия! Председатель Сената Франции Жерар Ларше открыто заявил, что две палаты французского парламента будут добиваться от исполнительной власти признания Карабаха. Это заявление прозвучало в унисон с обращением президента США Байдена, признавшего события 1915 года в Османской империи «геноцидом армян». Коллективный Запад преследует ясную и конкретную цель – проблема признания Карабаха включена в так называемый «армянский вопрос». И подводится основа под аксиомой неосуществимости совместного проживания и недопустимости сосуществования двух народов. В целях безопасности карабахских армян.
Глава Сената Франции пошел еще дальше. Он открыто заявил, что Франция будет добиваться признания Карабаха в Европарламенте и парламентах всех европейских стран. Чем-то напоминает примененную в Косово концепцию Франции «стандарты до статуса». Раскручивая маховик исторического геноцида и актуализируя проблему признания Карабаха, Запад пытается унифицировать эти два вопроса под вымышленной теорией межэтнического антагонизма.
К тому же Запад сильно беспокоит вовлеченность России в урегулирование, что усиливает присутствие военно-политических возможностей Кремля в регионе. А согласно трехстороннему соглашению, Армения и Азербайджана подошли к интериоризации, основной постконфликтной стадии урегулирования – деблокированию путей сообщения, развития народной дипломатии, поисков форм сосуществования Азербайджана с армянской общиной Карабаха. А вынесение на международную повестку дня вопроса признания Карабаха подорвет инициированный Москвой мирный процесс и обусловит активизацию реваншистских настроений в самой Армении, сорвет московские договоренности. Запад любой ценой обязан сорвать мирные усилия России, ограничить присутствие Турции и придать армянскому сепаратизму силы и веру для нового этапа борьбы.
Вслед за главой Сената – руководителя законодательной ветви власти Франции, появилась и позиция официального Парижа. Госсекретарь Жан-Батист Лемуан открыто заявил, что Франция всецело поддерживает Армению, а боевые действия Азербайджана в Карабахе воспринимает как террор сирийских боевиков. И, конечно же, Лемуан раскрыл позицию правительства Франции в привязке к «геноциду в Османской империи», подчеркнув вековую дружбу с Арменией.
Карты полностью раскрыты. Недвусмысленное заявление Лемуана предваряет следующий шаг Франции – признание сепаратистского Карабаха. Довольно сложно представить себе дальнейший сценарий развития ситуации. Но «карабахская стратегия» Запада вызовет новую политическую конфронтацию с Азербайджаном. Более того, если последует признание, то рухнет хрупкий мир. Который в первую очередь нужен Москве. Путин считает прекращение карабахской войны своим личным достижением. И надо это достижение у него отнять.
После заявления французов Азербайджан вправе потребовать роспуска Минской группы. О каком посредничестве Франции может идти речь, ведь Париж открыто заявил о поддержке одной из сторон конфликта. А если вслед за Францией, как и в случае с Косово, одна европейская столица за другой начнут признавать независимость сепаратистского Карабаха. Скорее всего, и проармянская администрация Байдена после разрыва с Турцией и признания «геноцида» поддержит решение Франции. Вряд ли Париж без согласования с союзниками - Берлином и Вашингтоном стал бы заявлять о готовности признания и стремлении добиться в Европарламенте этого же решения. После решения американской администрации и заявления Парижа все будет зависеть от консенсуса России и Турции, как главных участников реального процесса. Немаловажное значение с точки зрения международной ситуации вокруг Карабаха сыграет и исход предстоящих армянских выборов. Хотя, Запад своей политической гарантией предоставил будущей армянской власти широкое поле для маневров.
Таким образом, последние заявления коллективного Запада, открыто выступившего в поддержку Армении усилили напряженность в регионе. И эта напряженность будет нарастать. И обострит другую борьбу – между Россией, Западом и Турцией за влияние в регионе. В этом свете, вопрос признания теряет политическую, военную и дипломатическую значимость. Не только потому, что в Карабахе под контролем армянских сепаратистов и российских миротворцев остался маленький клочок земли. Но это признание будет сложно обосновать и с точки зрения международного права. Международное сообщество признало в безусловном порядке целостность Азербайджана. И как же Франция объяснит свое решение, вступающее в противоречие с принципами международного права? Тем более, что сама Армения так и не осмелилась признать сепаратистское образование.
В свете последних заявлений Азербайджану надо готовиться к предстоящей еще более жесткой, чем недавняя война в Карабахе, дипломатической и информационной войне.