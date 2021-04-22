Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о пребывании в турецкой тюрьме в 1969 году, его слова приводит «Комсомольская правда».

Жириновский изучал турецкий язык в Институте восточных языков при МГУ и отправился переводчиком в Турцию на строительство завода серной кислоты, которое вел Советский Союз.

В то время советские рубли нельзя было вывозить за границу, и Жириновский в аэропорту Шереметьево купил значки, чтобы потратить имевшиеся у него три рубля.

«А в Турции общаешься с кем-нибудь — подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ. Они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки меня и арестовали», — рассказал политик.

На значках была изображена Аврора, серп и молот и кремлевские башни. Жириновскому грозило 20 лет тюрьмы, но судья признал, что речь идет просто сувенирах. К тому времени будущий лидер ЛДПР просидел 17 суток.