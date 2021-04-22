Одна игра уже завершилась. В Габале местная одноименная команда принимала «Карабах» и была разгромлена со счетом 0:5.

«Габала» развалилась во втором тайме, пропустив обидный гол на 64-й минуте. Хайме Ромеро отправил мяч между ног голкиперу Анару Назирову. Спустя четыре минуты Гара Гараев сделал счет 2:0. А затем настало время вышедшего на замену Махира Эмрели. На 87-й, 89-й и в добавленное время форвард забил три гола. Он мог оформить и покер, но в самой концовке не реализовал пенальти.

Стоит сказать, что это был первый матч «Карабаха» после того, как главный тренер Гурбан Гурбанов пожаловался на то, что его игроков специально травмируют. Такое заявление не могло не встряхнуть и даже в какой-то степени разозлить игроков «Карабаха».

Выиграв сегодня, «Карабах» оторвался от «Нефтчи» на 4 очка, но у бакинцев игра в запасе. Сегодня они сыграют в гостях с «Сабахом».

В эти минуты идет матч «Кешля» - «Сабаил», а закроет тур матч за 3-е место между «Зиря» и «Сумгаитом».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 50 очков (24 матча)

2. «Нефтчи» - 46 (23)

3. «Сумгаит» - 32 (23)

4. «Зиря» - 32 (23)

5. «Габала» - 24 (24)

6. «Сабаил» - 21 (23)

7. «Сабах» - 21 (23)

8. «Кешля» - 20 (23).