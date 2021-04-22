Рейтинг Байдена приблизился к антирекорду Трампа

Рейтинг поддержки президента США Джо Байден спустя 100 дней после его вступления в должность приблизился к антирекорду бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствует совместный опрос газеты The Washington Post и телеканала ABC News.

Согласно исследованию, работу Байдена «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют 52% опрошенных. Так считают 90% демократов, 47% независимых респондентов, а также 13% республиканцев. При этом 42% граждан в ходе проведенного опроса высказали недовольство новым президентом.

Отмечается, что Трамп из всех предыдущих президентов США к 100 дням пребывания на высоком посту имел более низкий рейтинг одобрения, чем у Байдена. Так, рейтинг одобрения его работы составлял 42%. Действия Трампа в апреле 2017 года не поддержали 53% респондентов.

Участниками опроса, который проводился 18-21 апреля текущего года, стали 1007 совершеннолетних респондентов.