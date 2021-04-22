Президент Чехии сомневается в эффективности спецслужб США

Президент Чехии Милош Земан поставил под сомнение эффективность американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в связи с неверной информацией, на основе которой США приняли ошибочное решение о военной операции против Ирака.

По его словам, ЦРУ - это та спецслужба, которая информировала американское правительство, что в Ираке находится оружие массового поражения, информация в конечном итоге была полностью опровергнута. Земан подчеркнул, что последствия этой ошибки были страшными - тысячи жизней, громадный материальный ущерб и так далее. «Так ли работает качественная спецслужба?» - задался вопросом он.

Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос, намерен ли присвоить генеральское звание главе Службе безопасности и информации - контрразведки Чехии - Михалу Коуделке, который недавно был награжден в США медалью ЦРУ.