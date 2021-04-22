Путин встретится с Байденом летом

Встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом может произойти уже в июне, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он уточнил, что уже рассматриваются конкретные даты, но не стал их называть."Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", — добавил он.

Ушаков лишь добавил, что подготовка к саммиту еще не началась, но "сигнал получен", и его рассмотрят.

"В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — уточнил он.