В Иране за сутки от коронавируса скончались более 400 человек

За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 454 человека. Об этом сказали в иранском министерстве здравоохранения и медицинского образования.

Таким образом, за все время пандемии в Иране от COVID-19 скончались 69 574 человека.

За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 19 165 человек. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в этой стране достигло 2 396 204 человек, состояние 5 206 из которых оценивается как тяжелое.