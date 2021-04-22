По меньшей мере 17 человек погибли в последние сутки на юго-востоке Нигерии в межобщинных столкновениях. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Post.

Вооруженные группы скотоводов атаковали 24 апреля три деревни в районе Гума на территории штата Бенуэ, в стычках погибли 17 человек, отмечает издание.

Конфликт между скотоводами и земледельцами в штате Бенуэ возник из-за споров о правах на земельные участки и доступе к водным ресурсам. Эти споры все чаще сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.