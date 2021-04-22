В британской разведке признали необходимость уважать Россию

Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что Соединенному Королевству необходимо взаимодействовать с Россией и с уважением относиться к ее роли в мире, и в то же время — принимать меры, нацеленные на сдерживание страны. Заявление прозвучало в интервью The Sunday Times.

В ходе беседы с журналистами Мур заметил, что у Лондона есть возможность поддерживать связь с российской стороной, однако нынешние отношения отличаются от идеальных. «В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому», — заметил он.