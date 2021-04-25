Китай предложил сформировать сообщество единения человека и природы

Для создания сообщества единения человека и природы необходима приверженность принципам гармонии человека и окружающего мира, развития экологии, системного управления, ориентации на человека, мультилатерализма, а также общей, но дифференцированной ответственности, - подчеркнул Си Цзиньпин.

Согласно недавнему докладу, опубликованному Всемирной метеорологической организацией, 2020 год – один из трех самых жарких в истории человечества. Наводнения, засухи, ураганы и другие стихийные бедствия, а также пандемия коронавируса не только поставили под удар более 50 миллионов человек по всему миру, но и углубили проблему продовольственной безопасности. На этом фоне назрела острая необходимость проведения климатического саммита, где лидеры разных стран мира обменяются мнениями по климатическом изменениям.

Напомним, что на проходящей в прошлом году 75-й сессии ГА ООН Си Цзиньпин заявил об обязательстве Китая по ограничению потребления угля, достижению пиковых значений по выбросам углерода к 2030 году и достижению углеродного баланса к 2060 году. Очевидно, что сроки достижения этих целей в Китае гораздо короче, чем в других странах, а это значит, что страна должна приложить более напряженные усилия в данной сфере.