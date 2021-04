Саманта хорошо известна и в Азербайджане, а также в Армении своей исключительной проармянской позицией. Пауэр приобрела дурную славу еще в одной горячей точке. Не удивляйтесь, но известный в США журналист и колумнист активно раскручивала на страницах известных западных СМИ - U.S. News & World Report, The Boston Globe, The Economist и The New Republic право на самоопределение народа Косово в конце 1990-х годов. Она является автором и нашумевшей в Штатах книги «Проблема ада: Америка в век геноцида», в которой раскритиковала американское правительство за неспособность признания «армянского геноцида». Именно этой книгой специалист в области геноцидов и привлекла внимание Барака Обамы, пригласившего Пауэр в свою команду.

С.Пауэр – одна из первых отреагировала на обращение американского президента, признавшего «геноцид». Накануне на своей странице в Твиттер бывший представитель США в Совбезе ООН откровенно признала, что на траурной церемонии по случаю 100-летия геноцида, тогдашний вице-президент США Джо Байден прошептал ей на ушко, что если у него когда-нибудь будет вся полнота власти, он непременно признает эксцессы столетней давности геноцидом. «И этот день наступил», - с восторгом написала вчера Пауэр, недавно призванная президентом Байденом в свою команду.

Потомственная ирландка, баскетболистка и, наконец, женщина без шарма возглавила Агентство США по международному развитию (USAID). Напомним, что еще со времен правления президента Б.Обамы у Азербайджана возникли трения с правительственным агентством США, по линии которого шло финансирование близких к оппозиции некоммерческих организаций. Haqqin.az в своих расследованиях писал об этом нелицеприятном сотрудничестве.

Правительство Азербайджана в кульминационный момент противостояния с американской администрацией рассматривало возможность прекращения сотрудничества с USAID. И фактически с 2017 года Агентство свернуло свою деятельность не только в Азербайджане, но и во многих странах постсоветского пространства, исключая традиционных союзников – Киев и Тбилиси.

Однако, С.Пауэр первым долгом предлагает расширить финансовую помощь Армении, заметно урезанную в период правления Дональда Трампа.

Таким образом, в команду нового американского президента возвращаются ястребы, известные своим тенденциозным отношением к Азербайджану, что предполагает возникновения нового кризиса во взаимоотношениях. В самое ближайшее время новая команда Байдена покончит с наследием предыдущего президента - изоляционизмом во внешней политике, и под прикрытием либеральных свобод начнет активное вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Азербайджан – не исключение в этом ряду, ибо это государство в представлении американцев - «крепкий орешек», играет существенную роль в перестроенной системе региональной безопасности. Администрация Байдена объявила борьбу с Россией – одним из главных своих приоритетов. И либералка Пауэр, безусловно, направит весь потенциал американского правительственного агентства на поддержку разрушительных сил в регионе. Будучи представителем США в Совбезе Саманта запомнилась своим вульгарным по форме и безответственным по содержанию изречением. С.Пауэр заявила, что мечтает вступить в российскую диссидентскую группу Пусси и спеть перед заключенными «Матросской тишины». Но Господь лишил ее таланта петь.

Глядя на команду Байдена, вспоминается сакраментальное выражение талантливого русского писателя Венедикта Ерофеева: «Нам с этими людьми не о чем пить»… Азербайджану не о чем пить с Байденом и его командой.